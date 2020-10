PV-Anlagen auf Parkplätzen von Supermärkten?

Heute finden im Landtag die parlamentarischen Beratungen statt, am 12. November erfolgt der Beschluss im Landtag. Mit 1. Jänner soll das Gesetz gültig sein.

"Insgesamt gab es im Begutachtungsverfahren mehr als 50 Stellungnahmen", sagte gestern der zuständige Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). "Keine Neuwidmung für Geschäftsbauten auf der grünen Wiese" war einer der Vorschläge, die in die Novelle aufgenommen worden sind. Außerdem sollen Impulse für die Photovoltaik-Nutzung gesetzt werden. "Es soll die Möglichkeit geben, dass PV-Anlagen über Parkplätzen vor Geschäften errichtet werden." Auch entlang von Autobahnen oder Autobahnauffahrten soll dies der Fall sein. Wie berichtet, sind die Belebung der Ortskerne (Einkaufen im Zentrum statt in Supermärkten am Ortsrand) und die Baulandmobilisierung (soll Vorrang vor Neuwidmung haben) zentrale Punkte der Novelle. Einen Leitfaden dazu erstellten in der ersten Phase Experten aus Wirtschaft, Tourismus, Institutionen oder Wissenschafter.

