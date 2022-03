"Putschversuch" bei Generali kostet Top-Manager Job

Der aktuelle Vorstand hat den Manager, der für die Assekuranz Österreich-Chef war und derzeit von Prag aus die CEE-Aktivitäten steuert, gestern daher entlassen. Verletzung der Loyalitätsplichten und schwere Verstöße gegen andere arbeitsrechtliche Richtlinien lauten die Vorwürfe.

In der Vorwoche waren die Milliardäre Francesco Gaetano Caltagirone und Leonardo del Vecchio (EssilorLuxottica) als Minderheitsaktionäre an die Öffentlichkeit gegangen. Sie wollen Vorstandschef Philippe Donnet auf der Hauptversammlung am 29. April stürzen. Cirina präsentierte ehrgeizige Investitionspläne. Man wolle sieben Milliarden Euro ausgeben, "nur" drei Milliarden der Vorstand. Die Versicherung habe zuletzt "zunehmend und unerbittlich" Boden auf die europäische Konkurrenz verloren, so die kritischen Aktionäre.

Der Bauunternehmer Caltagirone hält neun Prozent, del Vecchio fünf. Der größte Aktionär ist Mediobanca mit 15 Prozent. 64 Prozent sind in Streubesitz.