Puckinger Kanalsanierer RTi in Teile zerlegt und verkauft

Wie berichtet, übernahm der deutsche Konkurrent Diringer & Scheidel die größte Sparte und 65 Mitarbeiter. Auch die beiden kleineren Segmente, die Kanalprüfung und die Tiefbaumannschaft, wurden von weiteren Firmen aus Oberösterreich übernommen. Sie kauften Anlagegüter und übernahmen Aufträge. Von den 123 Beschäftigten hätten alle, die das wollten, bei den Übernehmern einen neuen Job gefunden, sagt Lindner.

Für das Familienunternehmen Aichinger mit Sitz in Redlham ist die Übernahme des Kanalprüfungsgeschäftes "ein ordentlicher Schritt", wie Firmenchef Rudolf Aichinger den OÖN sagt. Das Unternehmen mit 20 Mitarbeitern hat 25 Beschäftigte übernommen.

Quote bis 30 Prozent

Die Kanalreinigungsfirma war langjähriger Partner von RTi und hat nun Kanalspülwägen und Kameras übernommen und kann damit ihr Angebot erweitern. Für Kommunen ist Aichinger bis Vorarlberg unterwegs, überwiegend werden öffentliche Kanäle gereinigt, aber auch Verstopfungen in Abflüssen in Privathaushalten gelöst. Der bisherige Leiter des Segments Roman Hochegger wird mit 25 Prozent an der neuen Gesellschaft beteiligt und diese auch leiten.

Die Tiefbaumannschaft wechselt zur Altmünsterer Firma R+S, die ebenfalls im Bereich Kanalbau tätig ist.

Die Insolvenz der RTi ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Es seien noch Schlussrechnungen von abgewickelten Aufträgen zu legen, verbliebene Gerätschaften zu verkaufen und Gewährleistungen zu prüfen, so die Verwalter. Lindner erwartet, dass eine Quote für die Gläubiger von rund 30 Prozent erzielbar ist.

Im Frühling wurden die Verbindlichkeiten mit 17,5 Millionen Euro angegeben. Eine Gesamtverwertung habe sich nicht realisieren lassen, weil sich die Baukonjunktur innerhalb weniger Monate gedreht habe, berichtet Shamiyeh. "Baufirmen, die im Jänner gefragt haben: ‚Können wir kaufen?‘ hatten drei Monate später andere Sorgen." Mit 45 Interessenten haben die Verwalter Kontakt gehabt.

RTi hatte mehrere Eigentümerwechsel hinter sich. Im Jänner waren die Banken nicht mehr bereit, umzuschulden, nachdem Covid-Stundungen fällig waren.

Sigrid Brandstätter

