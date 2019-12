PSA und Fiat Chrysler: Die Großehe ist beschlossen

Es ist ein wirtschaftlicher Paukenschlag vor den Weihnachts-Feiertagen: Die Fusion von FCA und PSA ist seit Mittwoch beschlossene Sache. Der neue Konzern will gemeinsam 8,7 Millionen Fahrzeuge im Jahr absetzen. Nur Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund wären größer.

Vorstandsvorsitzender soll PSA-Chef Carlos Tavares (61) werden. Der Portugiese hat sich als Sanierer bei Peugeot und Opel einen Namen gemacht. Der FCA-Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann (43) übernimmt diese Rolle auch im neuen Unternehmen. Er ist der Enkel das legendären Fiat-Bosses Gianni Agnelli (1921–2003) und Ururenkel des Fiat-Gründers Gianni Agnelli senior (1866–1945). PSA umfasst die Marken Peugeot, DS, Citroen und Opel. Fiat Chrysler produziert unter anderem die Marken Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge und Jeep.

Der Schulterschluss lag nahe, da die Branche unter Druck steht. Autokonzerne müssen Milliarden in autonome Autos und Elektromobilität investieren. Fiat Chrysler hat bisher auf große Aufwendungen in Elektroantriebe verzichtet.

Der Konzern käme auf einen Jahresumsatz von 170 Milliarden Euro und einen jährlichen Betriebsgewinn von elf Milliarden Euro. Mit der Fusion sollen – so heißt es vom Konzern – Spareffekte von 3,7 Milliarden Euro erzielt werden, ohne eine Fabrik zu schließen. Es ist vor allem das gut ausgebaute Vertriebsnetz in Nordamerika, das FCA mit in die Großehe einbringen kann. Es dürfte den Markteinstieg von Peugeot in Amerika erleichtern. PSA ist in Europa stärker.

Experten wie der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhöffer befürchten, dass Opel der Verlierer der Fusion sein könnte. Die Rolle im Konzern würde schwächer. Kritisch könnte es unter anderem für die Entwicklungszentren und ihre Mitarbeiter in Rüsselsheim und Turin werden.