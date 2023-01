Prozess: Gutachter prüft Handy von Großbauer Konrad

Am Landesgericht Wels wurde wegen Verdachts auf Verhetzung verhandelt.

Der Richter hat ein EDV-technisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das Handy von Konrad wird demnach in den nächsten Wochen von einem Sachverständigen geprüft. Wie berichtet, soll Konrad im Vorjahr in seinem WhatsApp-Status den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wegen dessen jüdischer Abstammung mit derben Worten verunglimpft haben. Beim Prozess betonte der Landwirt, dass er selbst nichts geschrieben oder gelesen habe. Er habe nur einen Link weitergeleitet, daraufhin sei dieses