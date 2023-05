Proteste und Applaus bei OMV Hauptversammlung

Draußen protestierte eine kleine Gruppe von 20 Personen und rief, „OMV ein Sch… verein, bald wirst du verstaatlicht sein.“ Drinnen, in der Messe Wien, mussten die Aktionäre durch eine der fünf Sicherheitsschleusen. Dennoch schafften es mehrere junge und ältere Demonstranten - offenbar ausgestattet mit Stimmkarten als Aktionäre - bis in jenen Saal, in der die Hauptversammlung der OMV stattfindet.