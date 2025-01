Protest gegen Schließung von Werk in Losenstein

Mitarbeiter von Freudenberg in Losenstein protestieren gegen eine Schließung ihres Standorts.

Aus wirtschaftlichen Gründen will der deutsche Autozulieferer den Standort schließen. Am Donnerstag Vormittag versammelte sich knapp die Hälfte der Belegschaft des Freudenberg-Werks Losenstein zu einer spontanen Kundgebung vor dem Tagungsort in St. Ulrich/Steyr im Landgasthof Mayr, wo Vertreter des Management-Boards mit dem Europäischen Betriebsrat (EBR) über die Zukunft des Standorts berieten.