Protein fehlt: Bäcker und Müller kaufen viel weniger Weizen aus Oberösterreich

Die heurige Getreideernte in Oberösterreich war von der Menge her gut, aber es gibt Qualitätsprobleme, die sich nun beim Weizen stark bemerkbar machen. Für Brot und Gebäck ist ein Proteingehalt von mindestens 12,5 Prozent wichtig für die Teig-Eigenschaften und das Backvolumen. Das erreichen Oberösterreichs Bauern in normalen Jahren. Aber heuer sind es im Schnitt um zwei Prozentpunkte weniger. "So etwas haben wir noch nie erlebt", sagt Johann Auer, Geschäftsführer des Lagerhauses Eferding-OÖ.