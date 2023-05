Prognose: Inflation sinkt 2024 auf unter vier Prozent

Die Wachstumsaussichten für die heimische Wirtschaft verschlechtern sich leicht: Die Europäsche Kommission sagt der österreichischen Wirtschaft in ihrer jüngsten Konjunkturprognose für 2023 ein Wachstum von 0,4 Prozent voraus. In der Winterprognose lag der Wert noch bei 0,5 Prozent. 2024 soll es bergauf gehen: Das heimische Wachstum soll dann 1,6 Prozent erreichen. Für die gesamte EU sieht es besser aus: Hier wurden die Wachstumsaussichten für das laufende Jahr auf 1,0 Prozent nach oben korrigiert – nach 0,8 Prozent in der Winter-Zwischenprognose. 2024 soll das EU-weite Wirtschaftswachstum 1,7 Prozent betragen. Im Euroraum soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,1 bzw. 1,6 Prozent steigen. "Die EU hat eine Rezession abgewendet", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in Brüssel.

Inflationsauswirkung prüfen

Die Inflation bleibt heuer in Österreich laut EU-Prognosen mit 7,1 Prozent auf hohem Niveau und soll erst 2024 auf 3,8 Prozent sinken. Die Ökonomen der Bank Austria haben gestern ebenfalls ihre adaptierten Daten bekannt gegeben: Sie haben die Inflationserwartung aufgrund der "überraschend starken Zweitrundeneffekte" für heuer auf 7,6 Prozent angehoben. Dafür sieht die Bank Austria für 2024 eine deutliche Erholung auf 3,5 Prozent.

Weil die Inflation heuer – wie mehrfach berichtet – deutlich über jener der EU und Deutschlands liegt, "müssen wir, noch stärker als in der Vergangenheit, jede Maßnahme auf ihre Inflationsauswirkung abschätzen", sagte Finanzminister Magnus Brunner dazu in einer Reaktion.

Auch im nächsten Jahr wird Österreich gegenüber seinen wichtigsten Partnern zurückfallen, denn die Prognose für die Eurozone lautet 2,8 Prozent, für die gesamte EU dürfte die Teuerung bei 3,1 Prozent zu liegen kommen. Gentiloni dazu: "Den Höhepunkt der Inflation haben wir überschritten."

