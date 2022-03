Die Folgen des Krieges in der Ukraine führen zu vermehrten Lieferkettenproblemen in der heimischen Autozulieferindustrie. Weil vor allem der Volkswagen-Konzern – inklusive der Nutzfahrzeug-Tochter MAN – und BMW Kabelbäume fehlen, leiden vermehrt auch große heimische Zulieferer unter Arbeitsmangel. So haben Miba für das Sinterwerk in Vorchdorf, TCG Unitech in Kirchdorf und Polytec mit dem Werk in Ebensee Kurzarbeit angemeldet.