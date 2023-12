Privatjet, Chrysler Building, Medien: Abverkauf bei Signa

Auch am Chrysler Building in New York ist Signa von Rene Benko beteiligt.

Eine Stunde dauerte die erste Gläubigerversammlung der insolventen Signa Holding am Dienstag. Dutzende Gläubigervertreter waren dabei, als Sanierungsverwalter Christof Stapf seinen Bericht präsentierte.

Die Kosten für den Fortbetrieb der Signa Holding sind vorerst gedeckt. Dafür hat Signa-Gründer Rene Benko drei Millionen Euro bezahlt bzw. zugesagt. Für die Finanzierung des komplexen Verfahrens würden aber "weitere Sicherstellungen notwendig" sein, sagte Stapf. Der exakte Liquiditätsbedarf werde "diese oder kommende Woche" feststehen.

Die Mietverträge der Signa in zwei Wiener Innenstadtpalais wurden bereits aufgelöst. Sämtliche als Repräsentation und Akquise bezeichneten Teilbetriebe wie Jagd- und Flugaktivitäten seien "unmittelbar geschlossen" worden. Die Verwertung des Privatjets der Holding des Typs Cessna Citation XLS sei "im Gange".

Ebenfalls abgestoßen werden sollen die Medienbeteiligungen der Immobiliengruppe an "Kronen Zeitung" und "Kurier". Weiters würden Gespräche über die Beteiligung an der Signa RFR US Selection AG geführt, zu der das Chrysler Building in New York gehöre, teilte Stapf mit.

Die bisherige Überprüfung der Vorgänge des vergangenen Jahres habe mehrere Geschäftsfälle ergeben, die für das weitere Verfahren von Relevanz seien, sagte Stapf. Laut Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer geht es um "53 Geschäftsfälle, die hinsichtlich Anfechtungs-, Rückforderungs- oder ähnlichen Ansprüchen" zu prüfen seien.

Um sich einen Überblick über die Vorgänge im komplizierten Firmengeflecht zu verschaffen, hat sich Stapf Berater von Deloitte an Bord geholt. Die vom Gericht aufgetragene Datensicherung "gestaltet sich schwierig", sei aber nunmehr mit erheblicher Verzögerung begonnen worden.

Bei den aktuell nicht insolventen Töchtern Signa Development und Signa Prime seien Restrukturierungs- und Sanierungsbemühungen im Laufen.

Managern fehlt es an Wissen

Die Überprüfung habe auch ergeben, dass "im Bereich des mittleren Managements der Gruppe ein Mangel an Managementkapazitäten mit übergreifendem Wissen" bestehe und "die Holding ihrer Kontrollfunktion zuletzt nur mehr teilweise nachgekommen ist", teilte Stapf mit.

Da die Organe aber "motiviert und konzentriert" mit dem Sanierungsverwalter zusammenarbeiteten, sei nach heutigem Stand "keine Veränderung der Verfahrensart notwendig". Die Signa Holding hatte ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung angemeldet. "Ein Entzug der Eigenverwaltung ist jedoch weiter in jedem Stadium des Insolvenzverfahrens möglich", sagt Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenz beim KSV1870. Laut Weinhofer soll auch ein Lenkungsgremium mit zehn bis 15 großen Gläubigern, der Schuldnerin und Stapf installiert werden.

