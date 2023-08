Private speisen zu viel Solarstrom ein: Dutzende Fälle im Land

Der starke Anstieg bei Photovoltaik-Anlagen bringt das Stromnetz an seine Grenzen. Erst recht, wenn private Haushalte mehr Solarstrom einspeisen, als ihnen zugesagt worden ist. Stichprobenkontrollen der Energie-AG-Tochter Netz OÖ haben in den vergangenen Wochen Dutzende Fälle in Oberösterreich zutage gefördert, wie Netz-OÖ-Sprecher Wolfgang Denk bestätigt.