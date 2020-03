Private Anbieter wollen Aus für Casinos-Monopol

Die tschechische Sazka-Gruppe stehe kurz davor, die Mehrheit an den Casinos zu halten, sagte Branchenvertreterin Raffaela Zillner gestern in Wien. Daher sei es ein guter Zeitpunkt, ein Lizenzsystem einzuführen. Derzeit hält der Staat über seine Beteiligungsgesellschaft ÖBAG ein Drittel an den Casinos. Das Finanzministerium sei zudem Aufsichtsbehörde und lizenzausgebende Stelle.

Aus Sicht der Konkurrenten ist diese Dreifachrolle problematisch. "Solange der Staat beteiligt ist, wird es immer einen Interessenkonflikt geben", sagte Zillner.

Die OVWG vertritt große Sportwetten- und Online-Glücksspielanbieter wie bet-at-home, Mr. Green, bwin und Interwetten. Ihr Ziel ist, dass alle Anbieter eine Konzession bekommen, wenn sie sich als geeignet erweisen.

Finanzminister Gernot Blümel hatte kürzlich angekündigt, die Lizenzvergabe und die Aufsicht über die Branche in eine unabhängige Glücksspielbehörde auszulagern. Das könne nur ein erster Schritt sein, so die OVWG.

