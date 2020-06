Ökonomen erwarten "tiefe, aber kurze Rezession"

Österreichs Wirtschaftsleistung wird heuer deutlich stärker sinken als in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09. Das ist die Kernaussage der heute, Freitag, präsentierten Sommerprognose des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien. Das BIP werde heuer um sieben Prozent zurückgehen, erwarten die Ökonomen.

Die Rezession werde in Österreich „tief, aber kurz“ verlaufen; sie beschränke sich auf zwei Quartale, wie die Ökonomen voraussagen. Das Vorkrisenniveau werde Ende 2021 noch nicht erreicht sein. „Die umfangreichen Restriktionen, die verhängt wurden, um die Ausbreitung der Covid-19-Infektionen zu begrenzen, haben eine weltweite Rezession zur Folge. In Österreich ist dies die tiefste seit dem Zweiten Weltkrieg“, heißt es in einer Mitteilung des Wifo. Wegen der Schließungsmaßnahmen gebe es weniger Angebot, und bei Konsum- und Investitionsausgaben eine „ausgeprägte Zurückhaltung“.

Obwohl es schrittweise Lockerungen gebe, würde sich die Wirtschaft in Österreich und weltweit nur zögernd erholen. Dies deshalb, weil die wirtschaftliche Aktivität in den einzelnen Ländern unterschiedlich schnell wieder anlaufe. In Österreich sei der Tiefpunkt zwar bereits durchschritten, aber es bestehe dennoch hohe Unsicherheit über die weitere Entwicklung.

Kräftige Erholung im nächsten Jahr

Für das kommende Jahr erwarten die Wirtschaftsforscher eine kräftige Erholung. Das BIP soll um 4,3 Prozent wachsen. Exporte, Importe sowie der private Konsum sollten wieder anziehen. Die Arbeitslosenquote dürfte von 9,7 Prozent auf 8,9 Prozent zurückgehen.

Eine globale Prognose sei „aus Mangel an Erfahrungswerten vor allem in Situationen wie diesen“ schwierig, heißt es vom Wifo. Wie rasch sich die Wirtschaft erhole, hänge davon ab, wann es einen Impfstoff gebe, wie liquid die Unternehmen seien, wie sich der Arbeitsmarkt entwickle und wie die Fiskalpolitik der Länder aussehe.

Einbruch für Blümel "keine massive Überraschung"

Für Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ist der von Wifo und IHS prognostizierte coronabedingte Wirtschaftseinbruch von rund 7 Prozent "keine massive Überraschung". Es handle sich um eine "Momentaufnahme. Ich hoffe, dass es sich noch verbessert bis zum Jahresende." Grundvoraussetzung sei, eine zweite Coronawelle zu verhindern. "In diesem Sinne bitte ich alle, sich an die Abstandsregeln zu halten."

Bezogen auf das Budgetdefizit, Maastrichtkriterien und einen finanziellen Spielraum im Staatsbudget für eine etwaige zweite Welle sprach Blümel bei einer Pressekonferenz am Freitag auf Nachfrage davon, dass die Herausforderungen derzeit für alle Staaten groß seien. Österreich habe in den vergangenen Jahren seinen Schuldenberg von rund 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf unter 70 Prozent gedrückt. Die Konditionen bei 10-Jährigen Anleihen seien derzeit "teils besser" als vor dem Ausbruch der Coronakrise. "Das zeigt, dass der Markt vertrauen in Österreich als stabilen Schuldner hat", sagte der Politiker.