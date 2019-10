Premiere für ein "öffentliches Notariat" in den Promenaden Galerien

Nutzen Sie diese Möglichkeit! Wenn morgen erstmals der Immo-Tag in den Promenaden Galerien in Linz stattfindet, gibt es auch ein "öffentliches Notariat". Ein Dutzend Notare aus Oberösterreich wird in Einzelgesprächen für Fragen aller Art zur Verfügung stehen, natürlich kostenlos "und das in angenehmer Atmosphäre und in der gewohnten Qualität", wie Fritz Jank, Präsident der oberösterreichischen Notariatskammer, sagt.

Das "öffentliche Notariat" ist zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet, und läuft unter dem Titel der Veranstaltung: "Wie wohnt Oberösterreich? Was Sie über Kaufen, Mieten, Schenken und Erben wissen sollten."

Im OÖN-Forum gibt es nach der Begrüßung durch OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher sowie Fritz Jank auch zwei hochkarätig besetzte Talkrunden zu den Themen "leistbares Wohnen und Stadtentwicklung" sowie "Immobilien schenken, erben, übergeben, kaufen und verkaufen". Der Eintritt ist frei.

Programm

Ab 14 Uhr: Öffentliches Notariat in den Promenaden Galerien

14.30 Uhr: Begrüßung durch Notariatskammer-Präsident Fritz Jank und Dietmar Mascher (OÖN). Danach Experten-Talk zum Thema „Stadtentwicklung und leistbares Wohnen“

15.45 Uhr: Talk zum Thema „Immobilien schenken, erben, übergeben, kaufen und verkaufen.“

Veranstaltungsende: 18 Uhr

