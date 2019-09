Premiere für den Immo-Tag im OÖN-Forum

LINZ. Wie wohnt Oberösterreich und was Sie über Kaufen, Mieten, Schenken und Erben wissen sollten. Unter diesem Titel steht der erste Immo-Tag am Freitag, 4. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz. Veranstalter ist die Oberösterreichische Notariatskammer in Kooperation mit den OÖN.

Das Angebot lässt keine Wünsche offen. So gibt es ein "öffentliches Notariat", dabei stehen Notare in Einzelgesprächen unentgeltlich für Fragen zur Verfügung. Dazu finden hochkarätig besetzte Talk-Runden im OÖN-Forum statt. Auf dem Podium nehmen unter anderem Peter Fischer (PwC), Christoph Zoitl (Hypo OÖ), Irene Simader (Leiterin der Wohnbauförderung beim Land OÖ), Neue-Heimat-Chef Robert Oberleitner und Architekt Gernot Hertl Platz. Der Eintritt beim Immo-Tag ist frei!

