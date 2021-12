In Oberösterreich arbeiten rund 8000 24-Stunden-Betreuerinnen und pflegen kranke Menschen rund um die Uhr. In Österreich sind es laut Angaben der Gewerkschaft Vida rund 70.000, die in der Regel als Selbstständige bzw. Ein-Personen-Unternehmen (EPU) tätig sind. Dass diese Selbstständigkeit oft nicht freiwillig gewählt ist und zu einer schlechten sozialen Absicherung führen kann, versucht die Gewerkschaft nun mit einer Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht zu beweisen.