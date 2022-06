Präsidenten-Wahl bei Ziviltechnikern: Entscheidet das Los?

Vermesserin Cora Stöger (48) aus Engerwitzdorf, derzeit Sektionsvorsitzende der Ingenieure, und Architekt Michael Strobl (54) aus Salzburg von der Architekten-Sektion treten an, um (erste) Präsidentin oder Präsident zu werden. Amtsinhaber Rudolf Wernly (70) kandidiert nicht mehr. Die 14 Kammervorstandsmitglieder – sieben Architekten, sieben Ingenieure – wählen geheim. Die Frage ist, ob vorher Stöger oder Strobl Vertreter der jeweils anderen Berufsgruppe auf ihre Seite ziehen können. Denn kommt es zur Pattstellung, würde laut der Wahlordnung erstmals das Los über die Präsidentschaft entscheiden.

Ingenieurin Cora Stöger Bild: geounit

Von Architekten wird kritisiert, dass sich die Ingenieure nicht an die Zusage halten, erstmals nach 16 Jahren einen Architekten an die Spitze zu wählen. Ingenieure kontern, dass das nicht bedingungslos galt und Strobl keine sektionsübergreifende bzw. Führungs-Erfahrung in der Kammer hat. Dessen sektions-internen Konkurrenten Carsten Innerhofer aus Saalfelden hätte man unterstützt. Gegenargumente von Architekten: Strobl ist sehr wohl aktiv etwa in Ausschüssen. Und die Liste mit ihm hat bei der Wahl der Mitglieder klar gewonnen.

Nach Mittwoch, so beide Seiten, soll dann wieder inhaltlich an einem Strang gezogen werden.