Post-Tochter in Haid schließt mit Jahresende

Die Post sperrt den Standort ihrer Tochterfirma in Haid Ende des Jahres zu. Das bestätigt das börsenotierte Unternehmen den OÖN. Das Aus erfolge aus wirtschaftlichen Gründen. Im Werk in Linz-Land waren zum Schluss 23 Mitarbeiter auf die Digitalisierung von Archiven und Dokumenten für Geschäftskunden spezialisiert. Es werde aber weniger archiviert, darum sei die Auslastung in Haid nicht mehr gegeben gewesen, sagt ein Post-Sprecher. Allen 23 Beschäftigten sei angeboten worden, im zehn Autominuten