Post lieferte wegen des Onlinehandels um ein Drittel mehr Pakete aus

Das Unternehmen transportierte 165 Millionen Pakete und damit um 30 Prozent mehr als 2019. Seit 2009 hat sich die Paketmenge mehr als verdreifacht.

Zurückzuführen sei der Zuwachs vor allem auf den Absatz im Onlinehandel, heißt es in einer Aussendung der Post. An durchschnittlichen Tagen waren es österreichweit rund 555.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl auf mehr als 800.000. Den Höchstwert erreichte die Post am 7. Dezember mit 1,3 Millionen Paketen.

Um das Wachstum zu stemmen, investiert die Post in die Paketlogistik. Heuer fließen 100 Millionen Euro. Geplant ist auch der Ausbau des Verteilzentrums in Allhaming.