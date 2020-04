Post erhöht Porto und startet mit Bank

Die Gebühr für die Beförderung von Briefen und Paketen wurde bereits im November des Vorjahres angekündigt und tritt nun in Kraft. Der Eco-Brief S - etwa eine Postkarte - mit einer Zustellzeit von zwei bis drei Werkstagen kostet 0,74 Euro statt bisher 0,70 Euro. Das Päckchen S mit der gleichen Geschwindigkeit verteuert sich um 5 Cent auf 2,55 Euro. Bei der Päckchengröße M zieht die Post die Preise um zehn Cent an.

Post-Chef Georg Pölzl begründete die Preiserhöhung mit der allgemeinen Inflationsrate und der sinkenden Briefmenge. Österreichweit betreibt die Post rund 1800 Geschäftsstellen.

In 413 heimischen Filialen werden zudem ab heute auch Bankgeschäfte möglich sein. Die Post startet mit der Bank 99. „Wir starten nicht nur trotz, sondern auch wegen der aktuellen Situation im Land“, sagte Pölzl. Der Post-Chef spielte auch auf die Bawag P.S.K. an, die sich 2018 als Bankpartner von der Post getrennt hatte. Seither war die Post auf der Suche nach einem Bankpartner - und entschied, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Das Angebot der Bank 99: Girokonten, Zahlungsverkehr, Kredit- und Debitkarten sowie Sparprodukte.