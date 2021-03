Post: Ein Fünftel weniger Gewinn trotz Paketflut

Obwohl im Vorjahr eine wahre Paketflut über die Post hereinbrach, konnte der Umsatzzuwachs in diesem Bereich den Rückgang beim lukrativeren Briefgeschäft nicht kompensieren. Das Nettoergebnis im Konzern sank um ein Fünftel auf 115,3 Millionen Euro, obwohl der Umsatz 2020 um 8,3 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro stieg.

"Das vierte Quartal war eine echte Bewährungsprobe für uns", sagte gestern Post-Generaldirektor Georg Pölzl bei der Online-Präsentation der Bilanz 2020. Waren am stärksten Tag im Jahr 2019 790.000 Pakete zu bewältigen, waren es im Vorjahr 14 Tage lang rund 1,3 Millionen Stück pro Tag. Dafür mussten Sonderschichten gefahren werden. "Ich glaube, man hat noch nie mehr Postler rennen gesehen als an diesen Tagen", sagte Pölzl.

Entsprechend lobte er seine Mitarbeiter, nicht nur verbal. Sie erhalten für das Vorjahr eine Coronaprämie von bis zu 700 Euro, dazu gibt es noch eine Ergebnisprämie von 500 Euro. Für die Aktionäre will die Post eine Dividende von 1,60 Euro pro Stück zahlen, für 2019 betrug sie 2,08. Die Ausschüttung entspreche 75 Prozent des Nettoergebnisses, so Pölzl. Hauptaktionär der Post ist die Republik Österreich mit 53 Prozent. Der Aufbau der Bank99 war von der Pandemie belastet. 70.000 Kunden zählt sie laut Pölzl derzeit. Um Gewinne zu machen, müsste sich die Kundenzahl verdrei- oder vervierfachen, sagte der Post-Chef. In rund drei Jahren soll es so weit sein. Im Vorjahr fielen Anlaufkosten von 39 Millionen Euro an. Heuer sollen die Kosten für den Aufbau der Bank etwas niedriger ausfallen, "aber ein Dreier wird auch 2021 vorne stehen", sagte Pölzl.

Bei der der Post gehörenden Online-Plattform shöpping vermeldete Pölzl gestern rund 1600 Händler, die meisten davon sehr kleine Unternehmen. Der Umsatz habe sich im Vorjahr auf 44 Millionen Euro verdreifacht. Aber auch hier ist die Post noch von der Gewinnschwelle entfernt. Einen "mittleren einstelligen Millionenbetrag" kostete die Online-Handelsplattform im Vorjahr.

Sehr gut entwickle sich auch die Paket-Tochter Aras Kargo in der Türkei, die 6000 Mitarbeiter hätten im Vergleich zu 2019 um 37 Prozent mehr Pakete zugestellt.

Im andauernden Rechtsstreit mit der Republik um eine angebliche Datenschutzverletzung durch die Post gab sich Pölzl weiterhin siegessicher, derzeit seien dafür 20 Millionen Euro rückgestellt. Zum Hintergrund: 2019 hat die Post in einem Datenskandal um die Speicherung von möglichen Parteiaffinitäten von Millionen Post-Kunden und den Verkauf dieser Daten an wahlwerbende Parteien eine Verwaltungsstrafe von 18 Millionen Euro von der Datenschutzbehörde erhalten und dagegen berufen.

Für 2021 wird ein Umsatzanstieg von acht bis zehn Prozent und eine Ergebnisverbesserung um zehn Prozent angepeilt. Die Post will beim Paketgeschäft weiter in Kapazitätserweiterungen investieren. Auch beim Verteilzentrum in Allhaming ist eine Verdoppelung der Kapazität auf 32.000 Pakete pro Stunde geplant.