Post-Chef: "Die Letzten beißen die Hunde"

Mit dem Ausbau ihrer Logistikzentren wie jüngst in Allhaming will die heimische Post AG Amazons Plänen mit eigenen Verteilzentren etwas entgegensetzen. Mehr als die Hälfte der Investitionen von einer Milliarde Euro in den vergangenen fünf Jahren ging in den Ausbau der Paketverteilzentren. Generaldirektor Georg Pölzl sagt, das E-Commerce-Geschäft bleibe Wachstumstreiber.