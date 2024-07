160 offene Stellen in Oberösterreich: Post buhlt um Fronius-Mitarbeiter

Die Post bietet den gekündigten Fronius-Mitarbeitern neue Jobs an. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Wie berichtet, gab der Technologieausrüster Fronius Anfang dieser Woche bekannt, sich wegen der mauen Lage in der Photovoltaiksparte von weiteren 650 Mitarbeitern zu trennen, davon 450 in Sattledt. Der Beschäftigtenstand sinkt heuer von 8000 auf 7000.

Lesen Sie auch: Fronius kündigt weitere 650 Mitarbeiter

Bei der Post gibt es in Oberösterreich derzeit rund 160 offene Stellen. Gesucht werden Beschäftigte in Logistikzentren, der Zustellung, der IT und anderen Bereichen. 2023 setzte die Post mit 27.254 Vollzeitmitarbeitern rund 2,7 Milliarden Euro um. 52,8 Prozent des Unternehmens gehören der Staatsholding Öbag, 47,2 Prozent sind in Streubesitz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper