Heimische Post bestellt 703 chinesische Elektro-Transporter

Es ist ein Millionengeschäft, das in der Branche für Aufsehen sorgt: Die Post hat 703 Elektrofahrzeuge der chinesischen Firma Maxus bestellt, die ersten sind bereits in Österreich eingetroffen. Das berichtet die Kleine Zeitung.

Keiner der großen Fahrzeug-Anbieter hat in der Post-Ausschreibung das Rennen gemacht, sondern ein chinesischer Hersteller, der erst seit Kurzem – unter dem Dach von Denzel – auf dem österreichischen Markt agiert.

Zwei Drittel des Jahresbestellvolumens

Die 703 Elektrofahrzeuge bedeuten zwei Drittel des Jahresbestellvolumens der Post. Die Autos werden in ganz Österreich eingesetzt. In Innsbruck kommt die Post zum Beispiel bald komplett emissionsfrei: Dort will man noch heuer die Zustellflotte vollständig auf E-Mobilität umstellen. Mit Ende 2021 hat man das bereits in Graz im Rahmen eines Pilotprojekts umgesetzt.

Bis 2030 will die Post österreichweit vollkommen CO2-frei unterwegs sein. Gleichzeitig werden Ladeinfrastruktur und Photovoltaikanlagen an den Logistikstandorten ausgebaut.

Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik bei der Post: „Auf der letzten Meile werden nur noch E-Fahrzeuge eingesetzt. Bis 2030 wollen wir zu 100 Prozent mit einer E-Flotte in Österreich unterwegs sein. Insgesamt haben wir 10.000 Fahrzeuge im Dienst, jedes Jahr tauschen wir rund 1000 Fahrzeuge aus und steigen auf E-Fahrzeuge um.“ Das sei das Ziel der Gesamtstrategie.

Man setze, so Umundum im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, auch verstärkt auf Photovoltaik, die man heuer auf über 14 Megawatt Leistung ausbauen möchte.

Matthias Hofmann (Geschäftsfeldleiter Post AG), Sandra Bayer (Head of Sales Maxus), Peter Umundum (Vorstandsdirektor für Paket & Logistik - Post), und Andreas Kostelecky, MBA (Managing Director Maxus) (v. li.)

"Kein Risiko"

Die Bestellung der chinesischen Fahrzeuge sei kein Risiko, betont Umundum: Einerseits habe man in Ungarn bereits längere Tests im Alltagsbetrieb mit Maxus-Fahrzeugen vollzogen. Andererseits konnte Maxus mit einem Komplettangebot punkten: „Wir waren mit dem Händlernetz-Aufbau noch nicht fertig“, erklärt der Managing Director von Maxus, Andreas Kostelecky, „also haben wir angeboten, dass wir dort Händler einsetzen, wo die Post Servicepunkte benötigt.“

Ein entscheidender Vorteil bleibt freilich die Händler-Vernetzung von Denzel in Österreich.

