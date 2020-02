Post aus China kommt bei uns an, umgekehrt nicht

Er wollte Mitarbeitern in China Schutzmasken schicken, doch das Paket kommt nicht am Zielort an, schildert er den OÖN. Das Problem: Seit einer Woche kann das teilstaatliche Unternehmen keine Briefe oder Pakete nach China (inklusive Hongkong und Macao) schicken, da Lufthansa und Austrian wegen des Coronavirus’ nicht nach China fliegen, sagt Post-Pressesprecher Michael Homolka. Im Jänner seien im Schnitt pro Tag 125 Pakete ins Reich der Mitte gesendet worden. Kurios: Umgekehrt funktioniert die Zustellung, asiatische Linien fliegen Europa noch an.

Den Betrieb einschränken musste auch der Logistiker der DHL der Deutschen Post. In der am stärksten von der Viruserkrankung betroffenen Provinz Hubei seien strenge Kontrollmaßnahmen in Kraft, alle kommerziellen Flüge von und nach Wuhan ausgesetzt.

