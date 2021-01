Positives Echo auf Corona-Hilfen der Regierung

Die Österreicher begrüßen großteils die Coronahilfen der Bundesregierung, wie aus einer Studie im Auftrag des Finanzministeriums hervorgeht. 80 Prozent der Befragten bewerten die Hilfspakete eher oder sehr positiv. 55 Prozent hatten den Eindruck, ihnen sei persönlich geholfen worden. An der Studie des Wiener Marktforschungsinstituts Research Affairs nahmen 2000 Österreicher online teil, zusätzlich wurden telefonisch 500 Geschäftsführer oder Firmeninhaber befragt.

Fazit: Der Lockdown-Umsatzersatz und der Fixkostenzuschuss II wurden sowohl von der Bevölkerung als auch von Unternehmen sehr positiv bewertet. Die unterschiedliche Behandlung der einzelnen Branchen beim Lockdown-Umsatzersatz stieß – wegen der verschiedenen Grundvoraussetzungen – auf Zuspruch.

Ein Viertel der Unternehmen gab an, durch die Coronakrise große finanzielle Einbußen zu haben, 46 Prozent teilweise. Die Corona-Kurzarbeit wurde am positivsten bewertet und am häufigsten von Unternehmen in Anspruch genommen. Stark befürwortet wurde die Investition in Arbeit und Beschäftigung. Der Studie zufolge zeigte sich, dass knapp 90 Prozent diese Ausgaben höher bewerteten als die Erreichung des Nulldefizits.

Finanzminister Gernot Blümel (VP) sprach angesichts dessen von einem wertvollen Feedback aus Bevölkerung und Unternehmen: "Seit Beginn der Krise kämpfen wir mit unseren Maßnahmen darum, Gesundheit, Arbeitsplätze und Unternehmen in Österreich zu retten."

Reform der Finanzverwaltung

Mit Jahresbeginn hat das Finanzamt Österreich seine Arbeit aufgenommen. Die 40 regionalen Verwaltungsstellen bleiben zwar bestehen, die Zuständigkeiten werden aber gebündelt, um die Arbeit besser verteilen zu können. Künftig kann jeder in jedem Finanzamt seine Steuererklärung abgeben. Beim Wechsel des Wohnsitzes bleibt die Steuernummer gültig. "Wichtig war, dass wir die regionale Differenzierung abschaffen können", sagte Blümel. Zentral gebündelt werden auch die Agenden für Großbetriebe und Lohnabgaben. Geleitet wird das Finanzamt Österreich vom Linzer Siegfried Manhal.

