Porsche macht Tempo: "Liegen signifikant über dem Vorjahreswert"

Das bedeutet einen Rückgang um 2,8 Prozent. Erfolgt ist der Einbruch vor allem während des ersten Lockdowns im Frühjahr. "In der zweiten Jahreshälfte konnten wir gegen den Markttrend performen und Aufholeffekte erzielen", sagte Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung. So habe man das Gesamtergebnis im Einzelhandel unter anderem durch die schnelle Erholung in China moderat halten können. In den ersten drei Monaten 2021 wurde in vielen Märkten, auch in Österreich, ein Rekordauftragsbestand aufgebaut. Aber es seien längere Lieferzeiten aufgrund der Halbleiterthematik sowie der durch Corona hervorgerufenen Produktionsengpässe spürbar. Trotzdem bleibt man optimistisch, Auslieferungen und Umsätze sollen "signifikant über dem Vorjahreswert liegen". Für Österreich habe man ein Potenzial von bis zu 290.000 Fahrzeugen, vorausgesetzt, man bekommt die Pandemie in den Griff.

Österreichs umsatzstärkstes Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG und in Österreich und 28 anderen Ländern vertreten.