Porsche Informatik geht nach Hagenberg

Porsche Informatik mit Sitz in Salzburg eröffnet einen neuen Standort im Softwarepark in Hagenberg: Dieser soll von Irmgard Gmachl geleitet werden. Geplant ist die Betreuung von Projekt- und Abschlussarbeiten sowie die Suche nach Talenten. Gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden soll an Projekten zu Themen wie Robotics und Data Science gearbeitet werden. Geplant sind auch Praktika.

"Unser Ziel ist es, unseren neuen Standort zu unserer IT-Kaderschmiede zu entwickeln", sagen die Geschäftsführer der Porsche Informatik, Rainer Trischak und Manfred Immitzer, laut einer Aussendung. Man wolle dort mit den besten IT-Talenten kooperieren. Plan sei, dass diese ihr Studium mit Praxiserfahrung erweitern können.

Durch die Zusammenarbeit werden Synergieeffekte erzielt: Zusammenarbeit, Austausch sowie die gemeinsame Umsetzung künftiger Projekte stehen im Mittelpunkt.

Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner begrüßte den Schritt: Zu den inzwischen mehr als 70 Unternehmen im Softwarepark Hagenberg würde nun ein weiteres innovatives kommen.