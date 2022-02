Porsche-Börsegang könnte mit Jahresende stehen

Plötzlich geht alles ganz schnell: Nachdem sich der Volkswagen-Konzern (VW) über Monate bedeckt gehalten hat, verschickte der Wolfsburger Konzern am Dienstag dieser Woche, wie berichtet, eine Pflichtmitteilung: Darin wurde bestätigt, dass die Sportwagen-Tochter Porsche AG an die Börse gebracht werden soll. Investmentbanker gehen von einer Bewertung von bis zu 100 Milliarden Euro aus.

Gestern, Freitag, wurde bekannt gegeben, dass der Börsegang nach Einschätzung von VW bis Ende des Jahres stehen könnte: Abhängig vom Ergebnis der jetzt angelaufenen Prüfungen sei die Notierung eines Teils der Vorzugsaktien eventuell bereits im vierten Quartal 2022 möglich, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz. Im Spätsommer soll ein Zwischenfazit gezogen werden.

In der Porsche AG ist das operative Geschäft des Sport- und Geländewagenbauers aus Stuttgart gebündelt. Porsche ist ein zentraler Gewinnbringer der VW-Gruppe: Die operative Umsatzrendite lag 2020 bei 15,4 Prozent.

Derzeitigen Planungen zufolge soll Porsches Grundkapital zur Hälfte in Stamm- und zur Hälfte in Vorzugsaktien aufgespaltet werden. Bis zu einem Viertel der Vorzugspapiere könnte dann öffentlich gehandelt werden: Bezogen auf die Gesamtmenge aller Anteile wären das maximal 12,5 Prozent.

Mehr Macht für Porsche-Piëch

Nicht zu verwechseln mit der Porsche AG ist die Dachgesellschaft Porsche SE: In dieser hat die Familie Porsche-Piëch ihre Anteile am VW-Konzern gebündelt. Die Familie hält 53 Prozent der VW-Stimmrechte und ist damit einflussreichster Anteilseigner in Wolfsburg. Die Holding würde einen Anteil von 25 Prozent plus einer Aktie der stimmberechtigten Stämme an der AG bekommen. VW soll Hauptaktionär von Porsche bleiben.

Nach einem Börsegang bekämen die Eigner-Familien wieder Zugriff auf die Porsche AG: Diese war nach einer verlorenen Übernahmeschlacht vor zehn Jahren komplett an VW gegangen.

Mit dem Börsegang will sich VW die notwendigen Milliarden für die Elektrooffensive sichern: Allein der Bau der geplanten sechs neuen Batteriezellwerke in Europa dürfte rund 20 Milliarden Euro verschlingen.