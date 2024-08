Polytec: Mehr Umsatz, aber weiter Verlust

Unterm Strich blieb dennoch ein Verlust von 2,7 Millionen Euro, der allerdings gegenüber der ersten Jahreshälfte 2023 (-3,7 Millionen Euro) etwas eingedämmt werden konnte. In seinem Ausblick für das Gesamtjahr 2024 geht das Polytec-Management weiterhin von einem Umsatz in der Größenordnung von 660 Millionen bis 710 Millionen Euro aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2 bis 3 Prozent an. In der ersten Jahreshälfte lag die EBIT-Marge bei 1,0 Prozent, nach 0,1 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Eigenkapitalquote von Polytec beträgt 41 Prozent, die Nettofinanzverbindlichkeiten liegen bei 71,1 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigte Ende Juni 3.906 Leute.

