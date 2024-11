Polytec drehte Ergebnis von Jänner bis September 2024 ins Plus

Bild: (C) POLYTEC GROUP

Polytec muss sich vor allem in der schwierigen Autobranche behaupten.

Der Konzernumsatz lag bei 507,1 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, das Ergebnis nach Steuern betrug minus 7,4 Millionen Euro nach zuvor minus 8,7 Millionen Euro. Die EBIT-Marge wird mit 0,3 Prozent (Q1-Q3 2023: minus 0,6 Prozent) angegeben.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten konnten von 79,5 auf 68,5 Millionen Euro reduziert werden. Der Beschäftigtenstand sank leicht von 3.906 auf 3.865. Die Ertragslage werde durch das hohe Niveau der Lohn- und Sachkosten sowie Zinsen belastet, man habe daher den Ausblick angepasst, so Polytec am Donnerstag in einer Aussendung.

Das Unternehmen rechnet nun für 2024 mit einem Konzernumsatz in der Größenordnung von 660 Millionen und einer EBIT-Marge von rund einem Prozent. Das Management der Polytec Holding AG ging beim Halbjahresergebnis noch von einem geplanten Umsatz zwischen 660 Millionen und 710 Millionen Euro aus und strebte eine EBIT-Marge von rund 2 bis 3 Prozent an.

