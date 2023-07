Polnische Orlen übernimmt Doppler Energie

Heute Vormittag wurden in Wien die Verträge unterzeichnet. Orlen übernimmt demnach das Tankstellennetz mit den Marken Turmöl, Turmgas und Turmstrom bzw. Austrocard. Die Immobilien, das Flüssiggasgeschäft sowie das Logistikgeschäft und die Eichstelle werden nicht verkauft. Doppler verfügt derzeit über mehr als 260 Tankstellen, darunter Premium-Standorte mit Spar-Express sowie Tankautomaten und Waschanlagen. Nach eigenen Angaben hat das Welser Unternehmen rund zehn Prozent Marktanteil. Im Geschäftsjahr 2022 hat Doppler 1,8 Milliarden Euro umgesetzt, das war der höchste Umsatz der Unternehmensgeschichte. Das war nicht zuletzt auf die stark gestiegenen Treibstoffpreise zurückzuführen. 2022 wurden 1,3 Milliarden Liter Kraftstoff verkauft, ein Plus von 28 Prozent.

Käufer ist ein Unternehmen, das in etwa mit der OMV in Österreich vergleichbar ist, aber ein breiteres Betätigungsfeld hat - von der Energie bis zum Verlagswesen. Orlen gehört nach jüngsten Übernahmen zu den 150 größten Unternehmen der Welt und ist nicht nur in Polen, sondern auch in acht anderen Ländern wie Deutschland, Kanada, Norwegen oder Pakistan aktiv, kann jährlich 45 Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten und erzeugt Strom. Der Konzern, an dem auch der polnische Staat beteiligt ist, hat Öl- und Gasreserven von 1,3 Millionen Barrel Öl(äquivalent). Das Unternehmen hat einen ambitionierten Investitionsplan. Bis 2030 sollen mehr als 70 Milliarden Euro in strategische Projekte und Firmen investiert werden, darunter befinden sich auch etliche Projekte für erneuerbare Energie. Aber auch in petrochemische Anlagen und Kernenergie wird Geld gesteckt. Der Umsatz der Gruppe hat sich im Vorjahr auf 62 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, der Gewinn belief sich auf umgerechnet 7,5 Milliarden Euro. Den Kaufpreis für Doppler zahlen die Polen damit aus der Portokassa.

Für die im Familienbesitz befindliche Doppler-Gruppe wird es ein Abschied vom Mineralölgeschäft nach mehr als 90 Jahren. 1932 war es als Großhändler gegründet worden und hatte ab 1945 mit der Marke "BV Aral" ein eigenes Tankstellennetz. Ab 1967 wurde die Marke Shell, ab 1980 die Marke Esso verwendet, 2001 wurde auf BP umgestellt. 2003 kaufte Doppler Turmöl und firmierte die Stationen sukzessive auf diesen Namen um, Seit 2022 gibt es Turmstrom mit bis dato drei Stationen.Die Umstellung des Netzes im Rahmen der Energiewende könne ein Konzern wie Orlen besser bewältigen als ein Familienunternehmen, sagt Franz-Josef Doppler.

Bis zum endgültigen Abschluss des Geschäfts dürfte es noch bis Jahresende dauern. Bis dahin ist Doppler-CEO Bernd Zierhut weiter Vorstand der Gruppe. Der 62-Jährige wird anschließend noch zwei Jahre die Logistik neu organisieren und bis 2025 auch Flüssiggasgeschäft weiter aufbauen. Bis dahin bleibt er Vorstand der Doppler Beteiligungs GmbH, die zudem über 80 Immobilien behält.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher