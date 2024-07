Politisches Ringen um Erleichterung für Kleinunternehmer

Im Nationalrat wird in diesen Tagen das Abgabenänderungsgesetz 2024 behandelt, das auch neue Regeln für Kleinunternehmer bringen wird. Damit soll die Grundlage für eine neue EU-weite Regelung geschaffen werden, die mit 1. Jänner 2025 in Kraft treten soll. Kleinunternehmer und Neue Selbstständige können dann auch in anderen EU-Ländern die Umsatzsteuerbefreiung in Anspruch nehmen – bis zur Höchstgrenze von 100.000 Euro Jahresumsatz.