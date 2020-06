Politische Debatte über die Höhe des Arbeitslosengeldes kommt in Schwung

Die politische Diskussion über die Höhe des Arbeitslosengeldes hat am Wochenende neuen Schwung erhalten. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) kann sich eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes vorstellen: "Ich bin da absolut gesprächsbereit." Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) berichtete nach einem Telefonat mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP), dass die Regierungspolitikerin davon sprach, beim Arbeitslosengeld dürfe es keine Tabus geben.

Die SP drängt schon seit Wochen auf eine Erhöhung der Nettoersatzrate von derzeit 55 Prozent auf 70 Prozent des letzten Nettoentgeltes. Im internationalen Vergleich liegt das Arbeitslosengeld in Österreich im OCED-Vergleich mit Platz 22 am unteren Ende der 30 Mitgliedsstaaten. In manchen Ländern ist das Arbeitslosengeld bei 70 Prozent – etwa in Belgien. Schon nach drei Monaten sinkt es dort stufenweise, um nach zwölf Monaten bei 50 Prozent zu landen.

In Frankreich gibt es keine Absenkung über zwei Jahre. In Deutschland erhalten arbeitslos Gewordene ein Jahr lang Arbeitslosengeld, dann gibt es Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV, das Arbeitslosengeld und Sozialhilfe kombiniert. Im oft von wirtschaftsnahen Kreisen gelobten dänischen Modell ist die Ersatzrate mit 90 Prozent sehr hoch, dafür gibt es kaum Schutz vor Kündigung. Das führt zu einer hohen Bewegung auf dem Jobmarkt.

Schon ein erster Blick zeigt, dass die Sozialsysteme in den OECD-Ländern selbst in Europa höchst unterschiedlich sind. Der frühere Verdienst spielt eine Rolle. Wie lange muss jemand gearbeitet haben, um überhaupt bezugsberechtigt zu sein? Wie lange wird Arbeitslosengeld ausbezahlt? Wie wird der Familienstand berücksichtigt? Welche anderen Sozialleistungen greifen darüber hinaus?

"Grundsätzlich sollte man bei internationalen Vergleichen vorsichtig sein", sagt auch Lukas Schmoigl vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo, der sich damit auseinandergesetzt hat.

Die VP-FP-Vorvorgänger-Regierung hat beim Wifo 2019 eine Studie bestellt, die verschiedene Szenarien für die Weiterentwicklung des Arbeitslosengeldes simulieren sollte. Unter anderem wurde das Szenario durchgespielt, die Voraussetzungen für den Bezug stärker auf eine längere Versicherungszeit abzustellen und die Höhe des Arbeitslosengeldes degressiv sinken zu lassen. Allerdings erfolgte das noch unter anderen politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen.

In der VP werden angeblich mehrere Varianten überlegt: Nicht nur eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes sei vorstellbar, auch eine Einmalzahlung, eine befristete Aktion oder ein Kombi-Modell mit der Mindestsicherung. (sib)