Politikfehler: Russland hält Österreich an der "Gasleine"

"Man soll nur auf einer Hochzeit tanzen. Daher sind wir Gazprom und unserer Zusammenarbeit verpflichtet und schauen nicht zur Seite." Dieses Zitat des früheren OMV-Chefs Rainer Seele stellte Herbert Lechner am Dienstag an den Anfang seiner Präsentation. Denn das Zitat beschreibt deutlich, was der ehemalige Geschäftsführer der Energieagentur analysiert: Österreich hat sich bei der Gasversorgung sehenden Auges in eine massive russische Abhängigkeit manövriert.

"An der Gasleine" heißt die Studie, für die Lechner staatliche Dokumente Russlands und Österreichs und das Archiv der Staatsholding durchforstete. Während der Anteil der russischen Importe von 1968 bis 1978 im Schnitt bei 45 Prozent des Gasverbrauchs lag, stieg er danach teilweise auf 80 Prozent und ging erst mit den ersten Gaslieferungen aus Norwegen 1993 etwas zurück. Von 2010 bis 2020 betrug der russische Anteil im Schnitt noch rund 60 Prozent.

"Alle Karten auf den Tisch"

Dass der Anteil im Dezember 2022 wieder auf 71 Prozent gestiegen ist (im Laufe des Vorjahres waren es mitunter 20 oder 40 Prozent gewesen), bezeichnete Lechner als "besorgniserregend". Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung ihr Ziel, bis 2027 aus russischem Gas auszusteigen, weiter verfolge, auch wenn die EU schon deutlich weiter sei (13 Prozent Anteil russisches Gas im November) und Kanzler Karl Nehammer (VP) zuletzt davon sprach, die OMV sollte gegenüber Gazprom nicht vertragsbrüchig werden.

Der Gasliefervertrag wurde 2018 unter dem Russland-affinen Seele noch einmal bis 2040 verlängert. Lechner geht davon aus, dass in dem geheim gehaltenen Vertrag ein Schiedsgericht definiert ist. Und er verwies darauf, dass die deutschen RWE und Uniper Schadenersatz von Gazprom für nicht geliefertes Gas fordern. "Alle Karten müssen auf den Tisch", forderte Lechner von Österreichs Regierung. Es brauche eine klare "Roadmap" zum Ausstieg aus russischem Gas – mit Energieeffizienzmaßnahmen, Erhöhung der erneuerbaren Energieerzeugung und Streuung der Importländer.

Die politisch Verantwortlichen haben sich laut Lechner bereits ab den 1960ern von einer energiepolitisch aktiven Rolle verabschiedet und sämtliche Aufgaben beim Gasimport als privatwirtschaftliche Angelegenheit an Unternehmen, in erster Linie die OMV, abgegeben. Dabei sei das Risiko früh erkannt worden. 1971 warnte der VP-Nationalratsabgeordnete Siegmund Burger, dass die Energieversorgung lediglich auf der Prämisse des Friedens aufgebaut sei.

Das Außenministerium erkannte 2007, dass "Russland seine Energiepolitik als machtvolles Instrument der Außenpolitik" einsetze. Am deutlichsten wurde die EU-Kommission 2008, indem sie "Gas als politische Waffe" Russlands benannte. Aber alle Warnungen seien "in den Wind geschlagen worden", sagte Lechner.

Russland habe großes Interesse gehabt, Österreich in wirtschaftliche Abhängigkeit zu drängen. Es war das erste Land in Westeuropa, das 1968 einen Liefervertrag mit der Sowjetunion abschloss. Gute Kontakte gab es über die ÖMV als Nachfolgerin der Sowjetischen Mineralölverwaltung (SMV).

Die Studie können Sie hier herunterladen:

Download zum Artikel An der Gasleine PDF-Datei vom 21.02.2023 (2.611,71 KB) PDF öffnen

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens