Polen und Tschechien wollen Luftraum für russische Flugzeuge sperren

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Sperre des polnischen Luftraums für russische Flugzeuge angekündigt: "Ich habe die Vorbereitung einer Entschließung des Ministerrats in Auftrag gegeben, die zur Sperre des Luftraums für russische Fluglinien führen wird", schrieb er am Freitag auf Twitter. In Österreich sind indes auf nationaler Ebene keine Maßnahmen geplant, hieß es am Freitag aus dem Klimaschutzministerium.

"Wir werden alle Maßnahmen auch in Bezug auf den österreichischen Luftraum in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern treffen", erklärte ein Ministeriumssprecher. Aktuelle gebe es im österreichischen Luftraum keine Beschränkungen des Überflugs von russischen Luftfahrzeugen, informierte er. "Sollten wir auf europäischer Ebene gemeinsam weitere Maßnahmen vereinbaren, können diese in Österreich durch die Austrocontrol unverzüglich in Kraft gesetzt werden", betonte der Sprecher.

In Polen hatte der TV-Nachrichtensender TVN24 unter Berufung auf Regierungssprecher Piotr Mueller berichtet, dass ein entsprechendes Gesetz zur Luftraumsperre für russische Fluglinien bereits ab Mitternacht wirksam werden.

Auch Tschechien will sich dem polnischen Schritt anschließen, wie Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung am Freitag sagte. Details sollten noch bekanntgegeben werden.

Russland hatte nach monatelangem Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine am Donnerstag eine Offensive gestartet. Während Panzer in die ehemalige Sowjetrepublik vorstießen, gab es Luftangriffe im ganzen Land. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind in der Ukraine schon 100.000 Menschen auf der Flucht.

Die russische Fluglinie S7 streicht wegen des Konflikts zwischen Russland und der Nato für gut zwei Wochen alle Flüge nach Europa. Betroffen sind bis zum 13. März die Verbindungen in 16 Städte, unter anderem nach Berlin, Düsseldorf und München. Die Airline begründete den Schritt am Freitag nach Angaben der Agentur Tass mit Luftraumsperrungen mehrerer EU-Staaten wie Polen oder Tschechien für russische Flugzeuge. Zudem sollen auch für die Zeit vom 13. März an zunächst keine Tickets verkauft werden. Der Kaufpreis werde zurückerstattet.