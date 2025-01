Pöttinger Landtechnik: Befristete Freistellungen auch heuer nötig

Beim Landmaschinenhersteller Pöttinger mit Sitz in Grieskirchen macht weiterhin die schwache Nachfrage zu schaffen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, kündigt das Unternehmen auch Stammpersonal. Wie viele Mitarbeiter genau betroffen sind, wurde auf Nachfrage nicht mitgeteilt: Die Freistellungen würden "weit unterhalb des Niveaus des Umsatzrückgangs" liegen. Wie berichtet, ist der Umsatz des Familienunternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31. Juli) um gut ein Fünftel auf 491 Millionen Euro gesunken. Davor hatte es sehr gute Jahre mit Wachstum jeweils um rund ein Viertel gegeben. Weltweit waren zuletzt 2200 Mitarbeiter beschäftigt, etwa 1250 in Österreich. Ende des Vorjahres war noch betont worden, dass Stammpersonal halten zu wollen.

Wie berichtet, wurde Leasingpersonal großteils abgebaut. Zudem werden Abgänge durch natürliche Fluktuation nicht nachbesetzt. Zudem bauen die Mitarbeiter Stunden und Urlaub ab. Die Produktion wurde gedrosselt. 200 Arbeiter wurden im Sommer vorübergehend je drei bis vier Wochen beim AMS angemeldet. Außerdem nahmen 450 Angestellte über das Jahr 2024 verteilt je eine Woche unbezahlten Urlaub. "Nach gegenwärtiger Einschätzung wird dies auch in diesem Sommer wieder für einige Wochen notwendig sein", heißt es dazu aus dem Unternehmen. Die Produktion im Werk in St. Georgen bei Grieskirchen wurde temporär stillgelegt.

Pöttinger ist auf Grünlandgeräte (Schwader, Mähwerke, Pressen) und auf Ackerbaugeräte (Pflüge, Sämaschinen) spezialisiert. Die Exportquote liegt bei 80 Prozent. Die Nachfrage ist derzeit geringer, die Lager der Händler zum Teil voll. Laut Pöttinger gibt es aber positive Signale: Die Talsohle scheine überwunden. Die Verkäufe an die Landwirte und Lohnunternehmen seien stabil, die Lager bei den Händler würden abgebaut. "Die Absatzflaute hat ein absehbares Ende. Die gesetzten Maßnahmen helfen, Personal zu halten", sagt Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung.

Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung bei Pöttinger Bild: Pöttinger

