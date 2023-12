Podcast: Wie viel Geld braucht es, um glücklich zu sein?

Eduard Brandstätter, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der JKU.

Macht Geld glücklich? Und wenn ja, wie lange lässt sich das Glück steigern? Das sind nur zwei von mehreren Fragen zu den zwei großen G – Geld und Glück –, über die Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher im OÖN-Podcast „Geld & Leben“ mit dem Wirtschaftspsychologen Eduard Brandstätter von der Johannes Kepler Universität (JKU) gesprochen hat. Brandstätter setzt sich auch in seinen Vorlesungen mit dem Thema auseinander.

„Geld macht jedenfalls zufriedener und glücklicher. Das lässt sich messen“, sagt Brandstätter. Allerdings ist auffällig, dass die Lebenszufriedenheit der reicheren 20 Prozent und der ärmeren 20 Prozent sich nicht dramatisch unterscheidet. Auch weil die Lebenszufriedenheit nicht nur mit Geld zusammenhänge.

Diese wird regelmäßig im World Happiness Report für jedes Land erhoben und setzt sich aus der materiellen Zufriedenheit (Gesundheit, Geld), der institutionellen Zufriedenheit (Demokratie, Pressefreiheit, Rechtssicherheit) sowie dem Ethos zusammen. Beim Ethos geht es um Moral und Engagement in der Zivilbevölkerung sowie sozialen Zusammenhalt.

Die zufriedensten Menschen leben demnach in Skandinavien, wo es hohe institutionelle Zufriedenheit gebe, aber etwa weniger Geld und weniger Leistungsorientierung als in Österreich. Wobei auch Österreich mit zuletzt Platz elf als zufriedenes Land gilt.

Selbstwert durch Geld?

Laut Brandstätter macht es einen Unterschied für die persönliche Zufriedenheit, die man als Glück empfindet, ob jemand ein Vermögen in der Lotterie gewonnen, geerbt oder selbst erarbeitet hat. „Geld hat im Wesentlichen drei Funktionen: Unabhängigkeit, Sicherheit und Selbstwert. Während Sicherheit und Unabhängigkeit auch bei einem Erbe oder Lotteriegewinn gegeben sein können, ist der Selbstwert sicher größer, wenn man sich das Vermögen selbst erarbeitet hat“, sagt Brandstätter.

Ob viel Geld irgendwann ab einer bestimmten Menge auch unglücklich machen kann, was passieren kann, wenn man plötzlich viel Geld hat, und warum wir im Vergleich zu den Skandinaviern mit dem Leistungsgedanken spielen, auch darüber wurde im Podcast gesprochen.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher