Mit einer ganzen Batterie an Sicherheitsmaßnahmen sperrt am Samstag das größte Einkaufszentrum Oberösterreichs wieder auf. Wärmekameras zur Temperaturmessung werden in der PlusCity für Selbsttests aufgestellt, eine Reihe von Mitarbeitern soll garantieren, dass nicht zu viele Kunden in die Parkhäuser fahren und die Geschäfte betreten. Dazu gibt es Schutzmasken, 15 Hygienestationen und viel Kommunikation.