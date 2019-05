Plus bei Zahl der Vollzeitarbeiter

Der Anteil der Arbeiter und Angestellten an der erwerbsfähigen Bevölkerung ist binnen zehn Jahren von 53 Prozent 2008 auf 57,6 Prozent 2018 gestiegen. Laut Rolf Gleißner von der Abteilung für Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer trägt einerseits die immer beliebtere Teilzeit zu diesem Trend bei. Andererseits sei der Anteil der Vollzeitbeschäftigten allein in den vergangenen beiden Jahren von 39,3 auf 40,9 Prozent gestiegen.

Zwischen 2016 und 2018 seien rund 103.400 neue Vollzeitjobs in der Privatwirtschaft entstanden: Das sind mehr Arbeitsplätze, als Klagenfurt Einwohner hat.