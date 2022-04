Der Industrieanlagenbauer Kremsmüller sieht in der Energiekrise eine große Chance. "Plötzlich rechnen sich Anlagen über Nacht", sagte Miteigentümer Gregor Kremsmüller am Donnerstag. So wie bei Fernwärme abrupt mit Ausbruch des Ukraine-Krieges ein Nachfrageschub bemerkbar war, würden jetzt alternative Technologien wie künstlich erzeugtes Erdgas oder die Nutzung industrieller Abwärme mit ganz anderen Werten in die Businesspläne eingepreist.