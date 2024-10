Plötzlich arbeitslos: Was gilt, wenn der Betrieb insolvent ist

Infolge der schwierigen wirtschaftlichen Lage kommt es jeden Tag in Österreich zu Insolvenzen. Laut Arbeiterkammer (AK) Österreich waren heuer in den ersten drei Quartalen 20.880 Arbeitnehmer betroffen, ein Plus von zehn Prozent im Jahresvergleich. Die AK hat am Dienstag zu Gründen und Folgen einer Pleite eine Pressekonferenz abgehalten (mehr dazu hier).