Gleich zwei Pleiten aufstrebender Start-ups gab es vergangene Woche in Oberösterreichs Gründerszene: Am Dienstagabend erwischte es die Linzer Gitarrenlern-App Fretello, am Donnerstagabend die auf Gesundheitsdaten spezialisierte Firma Blockhealth, auch mit Sitz in Linz.