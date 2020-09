Die deutsche Wirtschaft erholt sich den Banken zufolge "überraschend schnell und stark" vom Coronaschock. In ihrer am Mittwoch veröffentlichten Herbstprognose erwarten die Chefvolkswirte der deutschen Banken einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr zwischen fünf und sechs Prozent. Dem soll 2021 ein Wachstum von vier bis fünf Prozent folgen.