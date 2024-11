Pleiten in Oberösterreich: Fischzucht und Photovoltaikfirma sind insolvent

Hohe Investitionen, massive Kostensteigerungen bei Energie und Futter, Preisdruck durch Importe und die Sparneigung der Konsumenten: „Uns ist jetzt alles auf den Kopf gefallen“, sagt Michael Plöckinger (40), der zusammen mit Manuel Pfeil (43) die Frischfang GmbH in Ulrichsberg betreibt. „Wir hätten jetzt vor Weihnachten noch einen Auftrag mit einem großen österreichischen Händler erhalten. Uns ist aber das Geld ausgegangen. Wir streben ein Sanierungsverfahren an und hoffen auf einen Investor“, so Plöckinger.

Das Verfahren wurde am Dienstag beantragt. Laut KSV1870 stehen Passiva von rund 1,95 Millionen Euro Aktiva von 1,84 Millionen Euro gegenüber (bei den Aktiva sind aber auch Kundenforderungen von 1,6 Millionen Euro enthalten, deren Einbringlichkeit geprüft werden muss). Fünf Dienstnehmer sind betroffen.

Eigentlich ist das Konzept von Frischfang stimmig. In einem ehemaligen Textilbetrieb werden seit 2002 in großen Behältern Zander und Forellen in einem Wasserkreislauf gehalten, ressourcenschonend mit Soldatenfliegen gefüttert. Mit Frischware beliefert werden Spitzengastronomie und Supermärkte. „Es ist aber trotz aller Behauptungen gerade nicht die Zeit für Frischeprodukte aus der Region. Die Menschen sparen“, sagt Plöckinger.

Pfeil ist nicht nur bei Frischfang Gesellschafter, sondern auch bei der Linzer Firma Fresh Energy GmbH, die am Dienstag einen Konkursantrag eingebracht hat, wie Creditreform und AKV berichteten. Die Löhne und Gehälter wurden demnach seit September 2024 nicht mehr bezahlt. Passiva von 4,12 Millionen Euro steht laut KSV1870 freies Vermögen von 132.000 Euro gegenüber, 50 Gläubiger sollen betroffen sein, es gebe 13 betroffene Dienstnehmer.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Montage von kleinen und großen Photovoltaikanlagen für private Haushalte und Unternehmen und beschäftigte zu Bestzeiten 30 Dienstnehmer. Eine Fortführung ist aufgrund der gescheiterten Investorengespräche nicht darstellbar und daher nicht beabsichtigt, heißt es.

Als Gründe für die Insolvenz werden Zurückhaltung wegen der Umstellung der Förderung bei Photovoltaik und die schwache Baukonjunktur genannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Josef Lehner Redakteur Wirtschaft Josef Lehner

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens