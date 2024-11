Pleite: Modehändler aus dem Mühlviertel ging das Geld aus

Das gab der Gläubigerschutzverband KSV1870 in einer Aussendung bekannt. Demnach stehen Aktiva von rund 267.000 Euro Passiva von rund 1,3 Millionen Euro gegenüber. Von der Pleite sind 16 Beschäftigte und 98 Gläubiger betroffen.

Egger Moden ist auf den Handel mit Damen-, Herren- und Trachtenmode sowie Accessoires spezialisiert. Die Wurzeln des Familienunternehmens reichen bis 1884 zurück, mittlerweile wird es in vierter Generation geführt.

Laut Insolvenzantrag wurden bis zur Corona-Pandemie ausschließlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet. Als Ursachen für die Pleite werden die allgemein schwierige wirtschaftliche und politische Lage seit Pandemiebeginn, das geänderte Kauf- und Konsumverhalten sowie gestiegene Kosten für Energie, Miete und Personal genannt.

Drei Filialen in Oberösterreich

Das Modehaus hat drei Filialen: eine am Stammsitz in Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) sowie je eine in Unterweitersdorf und in Rohrbach. Eine Analyse der drei Standorte habe ergeben, dass die Filialen Unterweitersdorf und Unterweißenbach Verluste erwirtschafteten, welche der Standort Rohrbach nicht ausgleichen konnte.

Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsverfahrens.

Die Firmengeschichte von Egger Moden hat auch ein tragisches Kapitel: Markus Egger, der viele Jahre mit seiner Frau Simone die Geschäfte geführt hatte, starb im Jänner 2021 mit 52 Jahren in Südafrika am Coronavirus. Kurz zuvor, im März 2020, hatte Egger in einer 15-minütigen Videobotschaft auf YouTube auf sich aufmerksam gemacht. Er wollte damit auf die schwierige Lage der Modebranche hinweisen, sagte Egger damals den OÖN. Finanzminister Gernot Blümel meldete sich telefonisch bei dem Unternehmer und sicherte ihm Hilfe zu.

Nach dem Tod ihres Mannes führte Simone Egger das Unternehmen, als Gesellschafter wird auch einer ihrer Söhne genannt. Dem Vernehmen nach soll das Unternehmen fortgeführt werden, wenn auch in abgespeckter Version, weil die defizitären Filialen geschlossen werden sollen.

