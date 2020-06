Plech als "Grasser-Berater"

Der im Buwog-Prozess angeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech sei beim Verkauf der Bundeswohnungen als Berater des ebenfalls angeklagten damaligen Finanzministers Karl-Heinz Grasser in Erscheinung getreten, sagte der Zeuge Wolfgang S. am Donnerstag in seiner Einvernahme am 147. Tag des Prozesses.

Wolfgang S. war zur Zeit der Privatisierung der Bundeswohnungen 2004 Geschäftsführer der oberösterreichischen WAG und zeitweise auch Geschäftsführer der Villacher Eisenbahnerwohnungsgesellschaft ESG sowie ehemaliger Geschäftsführer der Buwog. Plech sei damals Aufsichtsratspräsident der WAG gewesen, also sein oberster Aufseher. Mit Plech, der nicht verhandlungsfähig ist, sei er aneinandergeraten, weil S. dem Buwog-Verkauf skeptisch gegenüberstand, Plech diesen jedoch befürwortete.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich damals nicht der Meinung war, dass das die unbedingt beste Entscheidung ist aus Sicht des Eigentümers", so der Zeuge.

