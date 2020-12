Plattform Reddit kauft Berliner TikTok-Konkurrenten Dubsmash

Reddit zahle den Kaufpreis in bar sowie Anteilen, teilte eine Firmensprecherin mit, ohne weitere Details bekannt zu geben. Dubsmash bezeichnet sich selbst als Nummer zwei hinter der Kurzvideoplattform TikTok vom chinesischen Technologiekonzern ByteDance, gegen die US-Präsident Donald Trump seit Monaten wegen Sicherheitsbedenken vorgeht. Das 2013 gegründete Unternehmen Dubsmash hat sich einen Namen für Videos gemacht, die sich mit vorgefertigten Zitaten, Song-Schnipseln oder Tiergeräuschen unterlegen lassen. Die Plattform soll laut Reddit erhalten bleiben. Seit dem Erfolg von TikTok haben mehrere große Techkonzerne Kurzvideos in ihr Angebot genommen - so auch Facebook und Snapchat.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.