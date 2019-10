Plasser & Theurer hält die Chinesen auf Distanz

Die goldenen Zeiten des Bahnbaumaschinen-Herstellers Plasser & Theurer sind vorbei. Dennoch konnte sich das Linzer Paradeunternehmen 2018 in einem schwierigen Marktumfeld gut behaupten. Obwohl der Umsatz um knapp sieben Prozent auf 488 Millionen Euro zurückgegangen ist, stieg das Betriebsergebnis von 1,1 auf 3,1 Millionen Euro. Das geht aus den gestern veröffentlichten Zahlen hervor.

Als Grund für den Umsatzrückgang gibt das Unternehmen die Verschiebung zweier Großaufträge an: Diese Projekte in Österreich und Frankreich würden erst heuer geliefert und damit im diesjährigen Jahresabschluss ergebniswirksam. Viel schwerer trifft Plasser & Theurer die ungleiche Konkurrenz aus Fernost: In China werden Exporte unter anderem im Bahnbereich staatlich gefördert. Dem Linzer Unternehmen, das 463 von 488 Millionen Euro im Ausland erwirtschaftet, macht dies zu schaffen. Zudem komme die nach wie vor ungeklärte Verwendung geistigen Eigentums, heißt es aus dem Unternehmen.

Neue Richtung

Um die Konkurrenz aus China auch in Zukunft auf Distanz zu halten, stellt sich das Familienunternehmen neu auf. Im vergangenen Jahr wurden 35 neue Mitarbeiter aufgenommen, vor allem im Bereich Forschung & Entwicklung. Knapp zehn Prozent des Umsatzes werden jährlich in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte und Prozesse investiert. Das Unternehmen werde modernisiert und die Effizienz gesteigert, heißt es. 1942 Mitarbeiter sind in der Firmengruppe beschäftigt.

KI auf der Schiene

Gezielt werde in Digitalisierung und Innovationen am Standort Linz investiert. Im Frühjahr zum Beispiel hat Plasser & Theurer gemeinsam mit den ÖBB eine teilautonome Gleisstopfmaschine in Kombination mit dem schnellsten Messfahrzeug auf Österreichs Schienen vorgestellt. Sie wird von einem Assistenzsystem gesteuert, das auf Basis von künstlicher Intelligenz und Sensorikdaten arbeitet.

